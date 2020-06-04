"الصحة السودانية": تسجيل 189 إصابة جديدة بكورونا.. و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و7 وفيات، 5 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 86 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء أمس الاربعاء، عن التقرير الوبائي ليوم أمس الأول الثلاثاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 137اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 455عينة، سُجل من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5499 حالة، بينها 314 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1711 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان يعتزم بدء إجلاء العالقين في الخارج خلال أيام

من جانبه، قال مدير سلطة الطيران المدني بالسودان، المهندس إبراهيم عدلان، إن قرار إعادة السودانيين العالقين بالخارج تم اتخاذه على أعلي المستويات، لافتًا إلى أنه خلال 10 أيام سيتم البدء في إجلاء العالقين في الخارج بعد تحديد نقاط الدخول.

وأضاف عدلان، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان مساء أمس الأربعاء، أنه تم تحديد نقاط الدخول المتمثلة في مطاري الخرطوم وبورتسودان والمعابر الشمالية، لافتا إلى أن الخطة التي وضعتها سلطة الطيران المدني تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية في إطار البرتكول الصحي القاضي بالكشف على العالقين لحظة وصولهم للبلاد.

وأوضح عدلان، أن الأولوية في العودة ستكون للمواطنين الذين ذهبوا للعلاج وكبار السن ومن ثم الفئات الأخرى وأن عملية العودة ستكون محكمة ومنظمة.

من جانبه، قال نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة عثمان يونس، إن جملة المخالفات للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، تجاوزت 11 ألفا و320 مخالفة، كما تم حجز أعداد كبيرة من السيارات.

وأضاف يونس، أن هناك إجراءات قانونية مشددة وصارمة ستُتخذ ضد المخالفين للحظر الشامل خلال الفترة القادمة، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار نائب المدير العام لقوات الشرطة، إلى التنسيق المتكامل بين كافة الجهات الأمنية والولايات من خلال الخطط المشتركة التي تضعها اللجان الصحية الولائية لمحاربة كورونا.