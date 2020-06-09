تاج الدين: سنوفر مصل كورونا بمصر فور طرحه في الخارج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العلاج ببلازما المتعافين، من مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" أثبت نجاحه، كما أن البلازما ليست العلاج الكامل، بل جزء من العلاج، فهناك بروتوكول علاجي متكامل، يتم التعامل به مع المرضى، مؤكدًا أن أول حالة تعافت من علاج البلازما كانت في مستشفى العبور التخصصي، التابع لجامعة عين شمس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن بلازما المتعافين عامل مساعد في بعض الحالات، وحتى الآن يتم استخدام بروتوكولات طبية مصرية لعلاج مرضى كورونا، متوقعًا الوصول لمصر لفيروس كورونا قريبًا لكن لا يوجد دواء يعالج تماماً من الفيروس حتى الآن.

وتابع: "حتى الآن لا يوجد عقار يعالج تماما من فيروس كورونا، كون ذلك يحتاج إلى تجارب كثيرة حتى نستطيع القول أنه دواء للعلاج من كورونا"، موضحًا أن هناك احتمال كبير جدًا وجود لقاح لفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذا التطعيم سيحد تماماً من انتشار الفيروس، "في سبتمبر سيكون هناك تطعيم جاهز للتناول البشرى لما ينزل في العالم أن شاء هيكون عندنا".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه وفقًا للمعلومات التي وردته من خلال المناقشات والاتصالات، بأن هناك شركة متعددة الجنسيات، متواجدة في انجلترا، أعلنت أنها في مراحل نهائية للتجارب، وعلى وشك أن تطرح التطعيم في سبتمبر.