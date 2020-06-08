عوض تاج الدين: المستشفيات الخاصة ستراجع أسعارها بعد توجيه رئيس الوزراء

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية على أزمة المستشفيات الخاصة، ورفعها لسعر علاج مصابي فيروس كورونا، قائلا: إن عدد المستشفيات الخاصة التي تتعامل مع فيروس كورونا، ليس كبيرا، والمستشفيات التي تطوعت بعلاج مرضى كورونا، سمح لها بهذا بعد حدوث التوافق مع هذه المستشفيات.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم مناقشة وضع سقف للمقابل المادي، الذي يتم دفعه مقابل خدمة العلاج، مشددا "هذه ليست قضية تحقيق أرباح أو تكسب من هذه القضية، وكلنا يد واحدة للسيطرة على هذا المرض، وغير مقبول برفع سقف الأرباح، وبعض المستشفيات استجابت لوضع سقف لفواتير العلاج".

وأكد تاج الدين، على أنه غير مسموح في المبالغة في أسعار العلاج، مشددا على أن أي مريض مصاب الدولة تهدف لعلاجه مجانا، والمستشفيات الخاصة الحكومة، أصدرت قرارا بمراجعة أسعارهم مرة أخرى، وسيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء، وأي مواطن يتم استغلاله يبلغ العلاج الحر التابع لوزارة الصحة، لأنه غير مطلوب استغلال المواطن في هذه القضية.