المستشفيات التعليمية تكشف تفاصيل اعتداء أهل متوفية على الأطباء في بنها

كشف الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تفاصيل اعتداء أهالي متوفية، على الطاقم الطبي في مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن هناك سيدة مُسنة، تجاوز عمرها 80 سنة، مريضة في مستشفى بنها، وكانت حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن أصر أهالي المُسنة، زيارتها رغم القوانين التي تمنع أي زيارات من هذا النوع، خاصة أن السيدة مشتبه بإصابتها بكورونا، بل قد يكون إصابتها مؤكدة، وعندما حاولوا دخول المستشفى، وتم منعهم، قاموا بالاعتداء على الطاقم الطبي، الموجود في الداخل.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الأهالي قاموا بتكسير بعض الأساسيات الموجودة في المستشفى، رغم أن هناك أمن إداري، وشركة أمن مسؤولة عن تأمين المستشفى، لكنهم لم يتمكنوا من منعهم، مؤكدًا أن هذا يُعد سيناريو متكرر، ناتج عن عاطفة جياشة من الأهل يُقابلها قوانين، كما أن الأمن حاول أن يتحلى بالصبر معهم، تقديرا لحالتهم النفسية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن هناك ضغط نفسي كبيرا على الطواقم الطبية، خاصة لأنهم يتعاملون مع حالات طبية صعبة وتعاني من أزمات كبيرة، ولا يمكن أن يكون فوق كل ذلك الضغط النفسي، أن يتم الاعتداء عليهم رغم أنهم يعملون ليلًا ونهارًا، مؤكدًا أن معظم إصابات فيروس كورونا في المدن الريفية، يتركون بعض الحالات حتى تتدهور ثم يتوجهون بها للمستشفى، رغم أن هناك أماكن وأسرة في المستشفيات ويمكن استيعاب أعداد أكبر من مرضى كورونا.

وأكد أن الأجهزة الطبية بقسم العزل، لم يلحقها أي ضرر بسبب واقعة التعدي والتحطيم، وأن الحطام الذى تم لحق بمكاتب وأشياء أخرى بسيطة، فيما أعلن "أديب"، فور انتهاء المداخلة، أن الشرطة تعاملت مع البلاغ المقدم من المستشفى، وتم إلقاء القبض على أبناء السيدة المتوفاة، وتنازلت رئيسة القسم المناوبة التي كانت متواجدة أثناء الواقعة، عن المحضر.