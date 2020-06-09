الزيات: تضحيات الأطباء مستمرة ووصلنا إلى 57 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

ارتفعت حصيلة الوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا، إلى 57 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ تضحيات الفريق الطبية ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وأكد الزيات، لـ"الوطن"، ارتفاع إجمالي أعداد شهداء الأطباء، لتصل إلى 57 شهيد حتى الآن، على مستوى الجمهورية.

وكانت نقابة أطباء مصر، نعت الشهيد الدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة، ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، متأثرًا بمضاعفات فيروس كوفيد 19 في مستشفي المقطم، مؤكدة أن المرحوم كان قدوة مميزة مهنيًا وإنسانيًا، ولم ينقطع عطاؤه لمرضاه وزملائه، وكل من حوله طوال مسيرته المهنية.

نقابة الأطباء تنعى الشهيد عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، توفى إثر اصابته بڤيروس كوڤيد 19.

الأطباء تنعى الشهيد محمد حسن أحمد مدير مستشفى حميات الاقصر سابقا

ونعت الشهيد محمد حسن أحمد عامر مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، الذي توفى في مستشفى عزل إسنا، بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، لافتة إلى أن الدكتور محمد حسن، جرى تكريمه عام 2017، في يوم الطبيب بنقابة الأقصر، وأيضاً بالنقابة العامة للأطباء.