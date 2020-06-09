تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبو ظبي لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تمديد حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، بين مدن الإمارة الثلاث "أبو ظبي، والعين، والظفرة"، لمدة أسبوع، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 9 يونيو، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

ويشمل حظر التنقل، المقرر تطبيقه بدءً من اليوم في أبو ظبي، جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص، الموظفون في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك من أجل مراجعة المستشفيات، كما يستثنى حركة نقل البضائع الضرورية، وفقًا لوكالة "وام" الإماراتية.

ويسمح لسكان مدن الإمارة، بالتنقل داخل مدينتهم، تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.