غدا.. رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين من أبو ظبي

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن انطلاق رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران غدا الخميس من أبو ظبي إلى مرسي علم، لإعادة العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقى سعفان تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسى علم) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين، والمقرر أن تغادر أبو ظبي غدا الخميس في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات.

وذكرت أن الحجز سيكون متاحًا على هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران Call Center 044358444 الوسيلة الأفضل، ومكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبنى الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران بأبو ظبي شارع الاستقلال - بناية فاضل المزروعي 02634477، وعلى المواطنين السابق تسجيل بياناتهم برحلات مرسى علم بالسفارة الحجز على Call Center 044358444 تلافيًا لتزاحم المواطنين أمام مكتب شركة مصر لطيران بأبو ظبي.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن .