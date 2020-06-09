فيس بوك يطور ميزة جديدة لرصد وتعقب حالات مصابي كورونا

تسعى شركة فيس بوك العالمية، إلى تطوير ميزة جديدة، تعمل على رصد الأشخاص، الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المدينة، التي يعيش فيها المستخدم، ويعرض المُتعقِّب الحالات خلال مدة 3 أسابيع، وعدد الحالات على مستوى المقاطعة، خلال مدة 7 أيام، وهناك أيضًا عرض لعدد الحالات المؤكدة عالميًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان فى وقت سابق، تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر، تلك المبادرة جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك" مارك زوكربرغ، أن الشركة ستدعم كل من وزارات الصحة بالعالم، ومنظمة الصحة العالمية، لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد ومحاربة الشائعات المتداولة على فيسبوك بشأن الفيروس.

وتسعى وزارة الصحة والسكان، لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية، ومحاربة الشائعات لمواجهة فيروس كورونا، ستقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإمداد "فيس بوك"، بالمحتوى العلمي التوعوي ويقوم "فيس بوك"، بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من المصريين، وغير المصريين داخل مصر.