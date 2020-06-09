وزير قطاع الأعمال: آليات جديدة مع الشركات الخاسرة.. "المكسب أو التصفية"

تحدث الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تعامل التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاسرة، مؤكدا أن القانون القديم، كان يحدد في حال خسارة نسبة 50% من رأس مال الشركة، يدعى لعقد جمعية عمومية للنظر في جدوى الاستمرار من عدمه، وكانت الاوضاع تشهد عبثاً فكان بوسع الشركات القابضة وغيرها أن تقرض تلك الخاسرة بما عمق من خسائر الشركات بثلاثة اضعاف رؤوس أموالها.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن التعديلات الجديدة تجعل الشركات الخاسرة أمام أمرين، فأما أن تقوم مجلس إدارة الشركة الخاصة في زيادة رأس المال في حال وجود أمل في تعويض الخسائر، أو خيار التصفية وهذا أمر يوقف نزيف الشركات الخاسرة.

وحول تطورات شركة مصر الجديدة للإسكان، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم بتغيير مجلس إدارتها عبر الاستعانة بعناصر صاحبة خبرة كبيرة وتم عقد اجتماع منذ يومين لنقل التكليف الذي ينبغي عليهم تنفيذه، متوقعًا تطوير كامل خلال شهرين على مراحل لوضع الخطة التنفيذية التي يجب تنفيذها.

وحول خطة الطروحات، قال: "من الصعب جداً توقع مسار تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا نحن نأمل أن يكون في النصف الثاني من العام المالي 2020-2021 لكن أزمة كورونا تجعل الامور اكثر ضبابية لصعوبة توقع موعد انتهائها لكن الطروحات مؤجلة إلى أن يتعافى الاقتصاد".