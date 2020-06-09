الجزار يتفقد إنشاء 104 عمارات بـ"الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث"

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع إنشاء 104 عمارات سكنية، بمشروع "الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث"، بمنطقة حديقة الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد الجزار، أهمية تنفيذ هذا المشروع، والذي سيتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة، لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، التي يتم تطويرها بمحافظة الجيزة، ومنها أهالي منطقة "سن العجوز".

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المشروع، وبالوحدات السكنية التي يجرى تشطيبها داخلياً، حيث وجه الجزار بالإسراع بمعدلات التنفيذ على أعلى مستوى من التشطيبات، من أجل إتاحة وحدات سكنية تليق بالأهالي في المناطق غير الآمنة التي يجرى تطويرها بمحافظة الجيزة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل للموقف التنفيذي للمشروع، والمراحل الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل، من المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موجهاً بتنفيذ مجمع خدمات بالمشروع من أجل توفير مجتمع متكامل، يضم السكن والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.