توجيهات بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كباري "العلمين الجديدة"

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل "عبدالعزيز"، جولته بتفقد عدد من الكباري (تنفيذ شركة المقاولون العرب) منها كوبري وادي النطرون ثم كوبري السعداء و كوبري سيدي عبد الرحمن، مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وانتقل عبدالعزيز، لتفقد طريق "سي 15"، مؤكدا الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل نهاية الأسبوع لاستكمال أعمال الرصف.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية، مشددا على الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة للعمل.