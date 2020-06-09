الكهرباء: أدخلنا 28203 ميجاوات على الشبكة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، إنّ الوزارة نجحت في إدخال مجموعة من القدرات 28203 ميجاوات على الشبكة، سواء مركبة أو عملاقة أو تحت الإنشاء، فضلا عن محطات العاجلة، لافتا إلى أنّ الوزارة تحقيق وفرا في استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء بقيمة 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.

وأضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي لإعلان أسعار الكهرباء الجديدة، أنّ الوزارة تعمل حاليًا على تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي وباقي أنواع الوقود لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية والتحول تدريجيًا للاعتماد على الطاقة المتجددة.

أشار إلى أنّ القطاع يعمل على تدعيم أطوال الشبكة الجديدة للكهرباء من خلال إضافة أطوال تصل إلى 6006 كيلو متر بنهاية العام الحالي، لافتا إلى مساعي القطاع لإنشاء عدد من مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والصناعي والزراعي للعام المالي 2020 / 2021، والتي سيتم تطبيقها على استهلاك التيار بداية من أول يوليو المقبل، على أن تطبق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التي تعبر عن استهلاك شهر يوليو.