وزير الكهرباء: الانتهاء من تصميمات محطة الضبعة النووية قريبا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد 2020/2021، بمقر ديوان عام الوزارة، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، أهمها، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي فاز بأفضل مشروع من البنك الدولي، ويعمل حالياً بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

وأوضح أنه جار الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، والتي تنفذها شركة "روساتوم" الروسية.

وعقب الانتهاء من عرض إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلف، سيعلن وزير الكهرباء عن الزيادات الجديدة.