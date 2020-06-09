شاكر: إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلومترا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّه جرى إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلو مترا، موكدا أنّ هذه الكمية تعادل مرة ونصف حجم شبكة نقل الكهرباء في السابق.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أنّ عدد محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت يصل نهاية العام إلى 49 محطة، وكان في السابق 18 محطة محولات فقط، ما كان يتسبب في ضعف الجهد وعدم كفاءة الشبكة ببعض المحافظات.

وقال شاكر إنّه بنهاية العام الحالي، تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشكلات الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.