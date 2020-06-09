الشريحة الأولى 38 بدلا من 30 قرشا.. تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

تنشر "الوطن" أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، والتي سيتمّ تطبيقها بدءا من فاتورة يوليو المقبلة، وتحصيلها عن استهلاك شهر يوليو، فيما تّدفع في أغسطس.

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (38 بدلًا من 30 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (48 بدلًا من 40 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (65 بدلًا من 50 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (96 بدلًا من 82 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (118 بدلًا من 100 قرش).

- بدءا من 651 إلى 1000 كيلووات سيتمّ رفع الدعم نهائيًا.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

يذكر أنّ أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الحالي 2020-2019 التي جرى تطبيقها، هي الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بـ30 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بـ40 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات، بـ50 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بـ82 قرشا، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بـ100 قرش، والسادسة من 651 إلى ألف كيلووات بـ140 قرشا، أما الشريحة السابعة، التى تزيد على 1000 كيلووات فلا تحصل على دعم، بـ145 قرشا.