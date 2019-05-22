أخبار ماتفوتكش| الكهرباء تعلن أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الكهرباء تعلن أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة.. والتطبيق من أول فاتورة أغسطس

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020 - 2019، والتي سيجرى تطبيقها بدأ من شهر يوليو المقبل.

تدريب عسكري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية "SURCOUF" لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ستفعل ما في وسعها لمنع أي حرب

قال مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائمًا ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني، أن تعيش في أمن واستقرار وتنصرف إلى تحقيق التنمية، مجددا تأكيد المملكة على السلام في المنطقة وأنها لا تسعى إلى غير ذلك.

تحالف بين "العربية للتصنيع" وشركات صينية لصناعة الأتوبيسات الكهربائية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية توطين وتفعيل الخبرات التكنولوجية في مجالات النقل، موضحًا أنه في إطار تواصل الجهود لاستثمار نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين خلال قمة الحزام والطريق وتأكيده على زيادة مجالات التعاون المشترك مع الشركات الصينية للاستفادة من التجربة الناجحة للصين في الصناعة، جاء هذا التحالف مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع الشركات الكبرى المتخصصة في الأنظمة الذكية الرائدة بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن للمواصفات العالمية.

الداخلية تنفي شائعة إلغاء مدة الشهر لتجديد تراخيص السيارات

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تردد ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام وزارة الداخلية بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب انتهاء مدتها، أو فرض غرامات مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب انتهاء ترخيصها.

"صحة الدقهلية": غلق 4 منشآت غذائية وإعدام 100 كيلو لحوم فاسدة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شن فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملات رقابية على منافذ تقديم المواد الغذائية في مدن المنصورة، وطلخا، وشربين، وبالمرور على عدد من الخيمات الرمضانية والكافيهات، وتمكنت الحملة من ضبط وإعدام 100 كيلو جرام من اللحوم المعدة للطهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم إعدام 40 لترا من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

بعد أزمتها مع "جوجل".. نظام "أندرويد" سيظل متوفرا على أجهزة "هواوي"

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة "هواوي" الصينية، بعدما قررت شركة "جوجل" الأمريكية سحب ترخيص أندرويد من هواتف "هواوي" ومنع استخدام منتجات وبرامج "جوجل"، باستثناء تلك المنتجات ذات المصادر المفتوحة، كما امتد حظر "جوجل" لـ"هواوي" لتعليق شحنات الرقائق المكونة لأجهزة "هواوي" المحمولة، بسبب مخاوف من استخدام تكنولجيا "هواوي" في الأنشطة التجسسية الصينية، وأصدرت شركة "أندرويد" بيانا أكدت فيه التزامها، بمتطلبات الحكومة الأمريكية، على أن تظل أنظمة الأندرويد متوفرة على هواتف "هواوي"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

لغز مقتل الطبيب اليمني داخل شقته في فيصل... والجيران: "كان في حاله"

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحا.. سمع أهالي ورواد ميدان الساعة بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، أصوات استغاثة.. "الحقوني.. الحقوني.. الدكتور اتقتل.. الدكتور مات".. كانت هذه كلمات أحد أقارب الطبيب اليمني "نجيب طاهر" هكذا تحدث جيران وأهالي المنطقة عقب العثور على جثة الطبيب مقتولا داخل شقته.

رامز ينشر بوستر دعائي لفيلمه الجديد "سبع البرومبة": "ده بجد مش مقلب"

نشر الفنان رامز جلال، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "سبع البرومبة"، والمقرر عرضه قريبًا، وعلق "جلال"، على صورة البوستر بصفحته الشخصية على موقع "إنستجرام":" بِسْم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، متخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب".

25 لاعبا بقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، 25 لاعبا للانضمام لمعسكر 6 يونيو المقبل، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.