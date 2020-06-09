شاكر: نتعاقد مع edf لوضع مواصفات مركز كهرباء العاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنّه سيتم التعاقد مع الاستشاري edf في أغسطس 2020 لوضع المواصفات والإشراف على مركز التحكم في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لينتهي في سنتين من تاريخ التعاقد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن الزيادة قبل الأخيرة في أسعار الكهرباء.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.