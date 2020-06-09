أهم انجازات وزارة النقل خلال 6 سنوات السابقة

أولاً : في مجال الطرق والكباري

- تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق " وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر والصعيد – البحر الأحمـر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وشبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومتر والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر والفرافرة – عين دله بطول 90 كم وجاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23,5 الف كيلومتر في يونيو 2014 .- تم التخطيط لانشاء عدد 21 محور كوبري علي النيل باجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج " – بني مزار – طما – جرجا ) وجاري العمل في عدد 8 محاور أخرى ( حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان ) ومخطط البدء في انشاء 6 محاور جديدة علي النيل ( شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – ابو تيج ) ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محور/ كوبرى علي النيل بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 .- تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري ( سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي) وعدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ( إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ) .- تم الانتهاء من تطوير وصيانة و رفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه ومن أهمها ( طريق سوهاج / قنا الصحراوي الغربي ، طريق المحلة / كفر الشيخ ، طريق طنطا / كفرالشيخ ، طريق طابا / نويبع ، طريق دمياط / كفر البطيخ ، طريق الكافوري / برج العرب ، طريق سيدي كرير / مطار برج العرب و طريق بنها / المنصورة ).

ثانياً : في مجال السكك الحديدية

- بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـــ 6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه .

ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :- يتقدم العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر ) بطول إجمالي 971 كيلومتر بتكلفة اجمالية 9,4 مليار جنيه .وتم الانتهاء من عدد 5 برج اشارات علي خط القاهرة – الاسكندرية ( قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ) وعدد 4 برج إشارات علي خط بني سويف – أسيوط ( أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار ) .- توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه .- تتضمن خطة وزارة النقل توريد عدد 260 جرار جديد وإعادة تاهيل وتطوير وعمرة عدد 172 جرار حيث تم : 1. التعاقد على توريد عدد 110 جرار من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل عدد 81 جرار مع التعاقد علي عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار وقد تم وصول اول 30 جرار حتى الآن وتم شحن عدد 20 جرار أخري بتاريخ 25 مايو ومن المقرر وصولهم لميناء الإسكندرية 13 يونيو 2020 ، كما تم شحن عدد 20 جرار أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020 ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلي 70 جرار بنهاية يونيو 2020 كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 7جرارات من إجمالي 81 جرار سبق توريدها للهيئة عامي 2008 -2009 ، ومن المقرر أن تصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلي عدد 22 جرار.2. التعاقد علي توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار وإجراء عمرة لعدد 41 جرار مع شركة PRL الامريكية وعقد صيانة ل 141 جرار لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار .3. جاري نهو إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الاعمار الاوروبي بتكلفة تقديرية 290 مليون يورو حيث أنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولي خلال شهر يونيو 2020 .- التعاقد على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021 .- التعاقد على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1,016 مليار يورو .- تم الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 90 عربة أسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية- التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه- إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقان منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه .- الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه .- التعاقد لتوريد عدد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8,5 مليون يورو .إجراءات تحسين مستوى الخدمة :- تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية ( عامين ) لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية ( وتم إدراجه فى التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020 ).

- تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين / صرافين التذاكر / محصلي التذاكر على الأبواب مع تطبيق نظام حوكمة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد لمنع التهرب كما تم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 :40) مليون جنيه شهريا مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة / عمرة 41 جرار لأول مرة من مواردها ، - تم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية وتم التصديق على تعيين 150 مهندس لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية) وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة حيث تم تخريج عدد 119 مهندس على اربع دورات تدريبية وجاري حاليا إجراءات ترشيح عدد 31 مهندس للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية .- الاهتمام بنظافة المحطات / عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .- العمل على توحيد نمط أكشاك بيع ( المأكولات – الصحف – الاتصالات -.. ) على الأرصفة بشكل معماري واحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلي عائد وتحسين مستوي الخدمة .- انشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر .- زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .- تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات .- تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج .

ثالثاً : في مجال مترو الأنفــاق - بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه .ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :

- الانتهاء مـــــــــن عدد 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للــــــركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــــــــدد 6 محـــــــطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليون جنيه .- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .- بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.- توريد عدد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .- توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .- الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه .- التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه ، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي .- التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه .- إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.- إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.- تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه .- تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه .

إجراءات تحسين مستوي الخدمة - الاهتمام بنظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .- التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر فى الأعياد والعطلات الرسمية .

رابعاً : في مجال الموانئ البرية والجافة

- إسناد مشروع إنشاء اول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من اكتوبر علي مساحة 100 فدان لتحـالف ( محلي – عالمي ) .- إنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 93 مليون جنيه . - الإنتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه .- البدء في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مالية 1650 مليون جنيه .- البدء في توصيل المرافق بالأراضى المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها ( 8 موانئ جافة ) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1,141 مليار جنيه .

خامساً : في مجال النقل البحرى

1. ميناء دمياط :ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :- الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر) بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه .- الانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلي 16 متر وعرض الدوران من 14.5 إلي 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه .- بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه .- انشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتكلفة 142 مليون جنيه .- إنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 متر وعمق 8 متر بتكلفة 12 مليون جنيه .مشروعات جاري تنفيذها :- انشاء محطة الحاويات الثانية ( ارصفة بطول 1990 متر بعمق 17 متر وساحة خلفية 925 الف م2 ) وتم توقيع مذكرة تفاهم مع يوروجيت ( مشغل عالمي ) بتاريخ 10/9/2019 .- تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء (بطول 18 متر للممر الملاحي و17 متر لحوض الدوران ) بتكلفة 2 مليار جنيه .- بناء وتوريد عدد 4 قاطرة بحرية قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون جنيه.- انشاء مجمع استثماري بتكلفة 70.5 مليون جنيه .

مشروعات مخطط تنفيذها:- تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بميناء دمياط ( المرحلة الأولي انشاء حاجز امواج غربي مستجد بطول 4300 متر وانشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 2000 متر ) بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه .- ضم مساحة 125 فدان شرق ميناء دمياط من المخطط استخدامها ( 50 فدان كامتداد لمحطة الحاويات الثانية لتداول الحاويات ، 45 فدان انشاء منطقة لوجيستية لخدمة مدينة الاثاث ، 30 فدان انشاء منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضار .- تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 1.5 مليار جنيه .- تطوير وتشغيل محطة لوجيتسية لدعم أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بشرق المتوسط ، بما يتضمن انشاء رصيف بحري بطول 300 م و تجهيز الساحة الخلفية بمساحة 72 ألف م2 .- مشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 باطوال ارصفة 600م وعمق 15 متر .

2. ميناء الإسكندريةما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه - إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية ( 5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 مليون جنيه .- الانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه .- بناء وتوريد عدد 6 قاطرة بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه .- إعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الاسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه ..

مشروعات جاري تنفيذها :- إنشاء محطة متعددة الاغراض علي الارصفة (55-62) بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه .- إنشاء رصيف بحري 85/3 بطول 433 متر وتكلفة 390 مليون جنيه .- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الاسكندرية ( باب 54) بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 905 مليون جنيه .- مشروع تداول وتخزين الصب السائل بميناء الدخيلة بنظام BOT بتكلفة 150 مليون جنيه - صيانة الارصفة البحرية وحاجز الامواج بميناء الدخيلة بتكلفة 110 مليون جنيه .- توسعة منياء الاسكندرية بضم أراضي منطقة التجارية للاخشاب بتكلفة 1.5 مليار جنيه وانشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة بتكلفة 305 مليون جنيه

مشروعات مخطط تنفيذها :- محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة ( طول رصيف 1050 متر وعمق 15 متر ومساحة 300 ألف م2) .- محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة علي امتداد رصيف 90 ( طول رصيف 540 متر وعمق 15 متر ومساحة 188 ألف م2) .- إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء الدخيلة ( طول رصيف 1800 متر وعمق 17 متر ومساحة 660 ألف م2) .- انشاء مركز ومنطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان .

3. موانئ البحر الأحمرما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :

- افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه - افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه .- انشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه .- الإنتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه .- تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه .- إنشاء محطة إنتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه .- بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طن بتكلفة 222 مليون جنيه .

مشروعات جاري تنفيذها :- إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا علي مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 46 مليون جنيه.- انشاء ساحة للنقل الثقيل خارج ميناءسفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه .- رفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية والسور حول منطقة الامتداد والطرق الداخلية بميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه .- توريد معدات واجهزة لتأمين موانئ البحر الاحمر بتكلفة 80 مليون جنيه .- انشاء مينائي الصيد في ابورماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه .

مشروعات مخطط تنفيذها :- انشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء سفاجا .- انشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء نويبع .- انشاء محطة بضائع عامة بميناء السويس.

سادساً : في مجال النقل النهرى

- إستمرار أعمال إزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية - إستكمال تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 مليون يورو.- رفع كفاءة الأهوسة الواقعة علي الطرق الملاحية لتيسير حركة النقل عبر النقل النهري .