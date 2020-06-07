تطوير وتجديد.. إنجازات "النقل" خلال 6 سنوات في عهد السيسي

نجحت وزارة النقل، والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تنفيذ العديد من مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومتها الأساسية، حيث تم وضع خطة شاملة في 2014 وتم إنجاز العديد من المشروعات خلال الـ 6 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تحديث نظم كهرباء الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل الكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وجرى الانتهاء من تجديد قضبان خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان بشكل كامل مع تواصل استكمال تجديد قضبان باقي خطوط الهيئة في الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى صيانة 2119.4 كم سكة لزيادة معدل انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات مع منع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك.

وأبرمت وزارة النقل، تعاقدات لشراء عربات وجرارات جديدة لقطاعي نقل الركاب والبضائع ضمن خطة تحديث أسطول القطارات بالكامل، حيث تم توقيع عقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 110 جرارات جديد وصل منهم حتى الآن 30 جرارا جديدا، ويتم توريد باقي الدفعات بواقع 10 جرارات شهرية، بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين وصيانتهم وتوفير قطع الغيار اللازمة لهم لمدة 15 سنة بتكلفة إجمالية 575 مليون دولار، كما تم التعاقد مع تحالف روسي مجري لتصنيع وتوريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة بمبلغ 1.016 مليار يورو، وسيتم إرسال أول 30 عربة جديدة خلال أيام، وستصل باقي العربات على دفعات بواقع 30 عربة شهريا.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه تم التعاقد مع شركة أسبانية لتصنيع وتوريد 6 قطارات كاملة بقيمة 126 مليون يورو، إضافة إلى التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع؛ وتوريد 40 عربة قوى كهربائية بمبلغ 800 مليون جنيه لخدمة القطارات المكيفة ومواجهة أعطال التكييف التي كانت تتكرر في فصل الصيف.

ونوهت وزارة النقل، إلى أنه تم التعاقد على توريد 140 عربة بضائع مع مصنع سيماف بمبلغ 544 مليون جنيه لتنشيط عملية نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة إيراد الهيئة، كما تم تنفيذ مشروع لتحسين 582 عربة سكة حديد مميزة غير مكيفة بورش كوم أبو راضي بتكلفة 139 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تنفيذ مشروع تحسين 1326 عربة سكة حديد مطورة غير مكيفة بورش أبو زعبل وطنطا والزقازيق والمنيا بتكلفة 92 مليون جنيه.

وشرعت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد بتكلفة تصل إلى 12.5 مليار جنيه، حيث شملت تحديث نظم إشارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بتكلفة 70.5 مليون يورو و310 ملايين جنيه، وتحديث نظم إشارات خط "بنها - الزقازيق"، "القنطرة - بورسعيد" بتكلفة 61.89 مليون يورو، و8.7 مليون فرنك سويسري و399.5 مليون جنيه، وتحديث نظم إشارات خط "بني سويف - أسيوط" بتكلفة 62 مليون يورو و323 مليون جنيه، وتحديث نظم إشارات خط "أسيوط - سوهاج - نجع حمادي" بتكلفة 160 مليون دولار.