وزير النقل يوجه بإعادة 335 من الأشقاء الأردنيين العالقين بمصر لبلادهم

وجه كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت" بدفع 10 حافلات "سوبر جيت فاخرة" لنقل الأشقاء الأردنيين العالقين في مصر إلى دولة الأردن الشقيقة من محافظة القاهرة والإسكندرية لميناء نويبع.

تشديدات على تطبيق الإجراءا الاحترازية ضد كورونا.. وتعقيم الحافلات وتوزيع كمامات وقفازات على الركاب

وكلف وزير النقل، في بيان صادّر اليوم، بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة لنقل الركاب من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني وذلك بإجمالي 335 راكبًا.

وشدد وزير النقل، على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب.