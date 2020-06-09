مواطن يتكفل بتجهيز مبنى فحوصات كورونا في منفلوط: "ده واجبي"

تكفل مواطن يدعى مصطفى الكحيلي من أبناء منفلوط في محافظة أسيوط، بتجهيز المبنى الذي جرى تخصيصه من قبل مديرية الصحة، لأخذ عينات ومسحات فيروس كورونا.

وقال "الكحيلي"، "هذا واجبنا جميعا تجاه أهلنا في مركز منفلوط الجميع، يجب أن يقف مع الدولة كتفا بكتف في مواجهة هذا الفيروس اللعين".

وأضاف: "لا يكفيني مشاهدة ما يحدث من عدم وجود مكان جاهز يقدم خدمة طبية لمواجهة هذه الجائحة، لذلك تبرعت لتجهيز المبنى الذي جرى تحديده والحصول على الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة".

وأكد أن العمل بدأ في المبنى منذ ثلاثة أيام حتى يجري الانتهاء من تجهيزه في وقت قصير، مشيرا إلى التعاقد مع إحدى شركات المهمات الطبية لتوفير متطلبات المكان.