بشروط.. إعادة فتح دور السينما في ولاية كاليفورنيا

بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، سيعاد افتتاح دور السينما مرة أخرى في ولاية كاليفورنيا، يوم 12 من الشهر الجاري، بحسب موقع Variety.

عودة افتتاح دور العرض يصاحبه شروط صارمة للحفاظ على الصحة العامة منها السماح بحجز 25% فقط من المقاعد، أو ما لا يزيد عن 100 شخص لكل قاعة.

وطالت صناعة السينما خسائر فادحة في العالم كله، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، تم إغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وكورونا أجبر بعض المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، على إغلاق دور السينما التي وصل عددها إلى 40 ألف شاشة.