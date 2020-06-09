تويوتا تطلق الجيل الهجين الجديد من RAV4

أطلقت تويوتا طراز RAV4 الجديد للمركبة الكهربائية الهجينة PHEV من خلال وكلاء في اليابان.

ومنذ ظهورها لأول مرة في عام 1994، كانت RAV4 رائدة في سوق سيارات الدفع الرباعي كروس أوفر، ولا تزال الشركة الرائدة في السوق.

تم إصدار الجيل الخامس 5 RAV4 في أبريل 2019، وحاز على شعبية لدى العديد من العملاء، وذلك بفضل أداء القيادة المتفوق الذي قدمته ثلاثة أنواع من نظام الدفع الرباعي، بما في ذلك التصميم الذي يدمج الصقل بقوة تشبه SUV، وتخزين واسع للأمتعة وتصميم داخلي للراحة، مما يجعلها ما سبعة لعد استخدات تهدف RAV4 PHEV الجديدة إلى تعزيز جاذبية متعة RAV4 ، مع اعتماد نظام تويوتا الهجين المطور حديثًا THS II.

يحقق المحرك الأمامي والعاكس إنتاجًا أكثر قوة من النظام الهجين RAV4، ويحقق الجمع مع الطراز الجديد، بطارية ليثيوم أيون عالية السعة وعالية الإنتاج، أقصى إنتاج للنظام 225 كيلو وات، مما يسهل القيادة الرياضية القوية.

وتحقق أيضًا نطاق قيادة يبلغ 95 كيلومترًا، وهو المستوى الأعلى في فئتها، وبالتالي تحقيق صداقة بيئية فائقة.

وبفضل نظام الدفع الرباعي الكهربائي E-Four ، يتم توزيع الطاقة التي ينتجها النظام الهجين الإضافي المطور حديثًا بالكامل بين العجلات الأربع، بالإضافة إلى تحقيق استقرار القيادة الفائق، ويتم تعزيز شعور أكبر بالاستقرار عند الانعطاف، أو القيادة في المناطق الثلجية أو المطر.

يعمل وضع القيادة HEV ، باستخدام المحرك على زيادة طاقة البطارية للتحكم في دورات المحرك، وبالتالي تقليل ضوضاء المحرك أثناء التسارع.

وتهدف تويوتا إلى أداء قيادة أكثر هدوءًا، وأدخلت تدابير دقيقة للحد من الضوضاء في الجسم. بالإضافة إلى الوضع الأمثل لمواد عزل الصوت، حيث تم توسيع نطاق لوحات العازلة وعزل صوت الأرضية، وسد الثغرات الموجودة في المفاصل بعناية لمنع دخول الصوت إلى السيارة.

ويتم تقليل ضوضاء الرياح أيضًا من خلال استخدام زجاج قوي عازل للصوت. والحفاظ على درجة حرارة كافية لبطارية ليثيوم أيون باستخدام مبرد تكييف الهواء.