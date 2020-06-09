67 مليار شيكل سنويًا.. تكلفة ضم الضفة الغربية لإسرائيل

حديث الساعة على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية هو ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، وتوقعات بهبة كبيرة تصاحب السعي الإسرائيلي لاتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه يدور حديث في الأوساط الإسرائيلية عن التكلفة العالية على حكومة الاحتلال والذي يقرب من 67 مليار شيكل سنويًا.

ونقل راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحات ديفيد بروديت المدير العام السابق لوزارة المالية: بأن "ضم 2.5 مليون فلسطيني سيتكبد نفقات تبلغ 67 مليار شيكل سنويا"، ووفقًا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، قال بروديت: "باستخدام مجموعة صغيرة من الفلسطينيين والتي من المحتمل أن يتم تضمينها في الضم ، كنت قادرًا على توقع تكلفة الضم. وستشمل الحاجة إلى زيادة ميزانية مؤسسة التأمين الوطني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه".

وأضاف أنه: "في غور الأردن وحده ، إذا لم تأخذ في الاعتبار أريحا التي ستبقى في ظل الحكومة الفلسطينية ، فهناك حوالي 30.000 شخص إذا حصلوا على إقامة إسرائيلية ، مثل الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية ، فإن الحفاظ على تكاليف معيشتهم يمكن أن يتحملها ما يزيد على مئات الملايين من الشواكل في السنة ، وهذه مجموعة صغيرة نسبيا".

وبحسب بروديت ، فإن الضم الجزئي سيقود إسرائيل إلى مكان خطير، وحذر من أنه بعد ضم جزء صغير من الأراضي ، قد ينتهي الضغط الدبلوماسي والسياسي إلى دفع إسرائيل لمنح الجنسية لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية والضم الكامل للضفة الغربية ، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967، مضيفًا أن "ديناميكيات الضم تخلق وهم بانه يمكننا القيام بضم جزئي".