استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

كشف استطلاع للرأي، اليوم، أن نصف الإسرائيليين يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رغم أنهم منقسمون إزاء ما إذا كان يجب اتخاذ الخطوة دون دعم الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن نحو 25% من الإسرائيليين يريدون أن تفرض حكومتهم سيادتها على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية حتى دون دعم من الحليف الأقرب لإسرائيل.

وفضل 25% ألا يتم الضم إلا بدعم واشنطن، فيما عارض 30% الخطوة بالكامل ولم تحسم نسبة 20% المتبقية أمرها.

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبدأ الحكومة في أول يوليو المقبل مناقشات حول بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وعبر قادة المستوطنات الإسرائيلية، الذين التقوا نتنياهو أمس الثلاثاء، عن قلقهم من أن الضم بموجب خطة ترامب سيؤدي عزل بعض المستوطنات داخل أراض يحكمها الفلسطينيون.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس أصدر أوامره للجيش هذا الأسبوع بالبدء في الاستعداد لتبعات الضم.