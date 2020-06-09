بينها الإعلام.. تيسيرات تأمينية لـ10 قطاعات لمواجهة تداعيات كورونا

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات، والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا.

وصرحت القباج بأنّ القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات، هي قطاع الطيران، السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، والصحافة والإعلام، المقاولات، المستشفيات، القطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات.

كما تشمل التيسيرات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول، وقطاع الرياضة شاملا الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.

وحددت وزيرة التضامن التيسيرات كالتالي: عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات في 16/4/2020؛ وقبول الشركات العاملة في هذه القطاعات والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهري وعدم احتساب المبالغ الاضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 15/4/2020 وحتى الفترة 30/6/2020 .

وتشمل التيسيرات منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة 3 أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة، حال التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد الـ40% من الربط الشهري، كما تقرر حال وجود قضايا متداولة (جنح تبديد حصة العمال) يتم قبول المبالغ المحرر بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطاب يفيد التصالح.

وأضافت القباج أنّ الاستفادة من هذه التيسيرات سيكون مشروطا بعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة، وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا، على أن يعاد النظر في الإجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.