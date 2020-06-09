اليوم.. صرف معاش التأمينات للصحفيين بمقر النقابة لمدة يومين

تفتح نقابة الصحفيين اليوم، مكتب البريد بمقر النقابة للزملاء والزميلات الصحفيين على المعاش، لصرف معاشات التأمينات، وذلك لمدة يومين حتى الغد.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنّه سيتم فتح مكتب البريد يومي 15 و16 يونيو لصرف معاش النقابة، مطالبا بالالتزام بالموعد لمن يرغب أو الانتظار لحين فتح البريد مرة أخرى بداية من 21 ونيو.

وتابع شبانةن، في بيان عنه: "مع الوضع في الاعتبار أنّه بالاتفاق مع الزميل حماد الرمحي مقرر لجنة المعاشات، سيتم إعادة أقساط السلف بداية من هذا الشهر ولـ3 أشهر مقبلة، كباقي الزملاء، ويمكن للزملاء الذين يتحصلون على المعاش من البريد استرداد قيمة قسط السلف لهذا الشهر من خزينة النقابة".