ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3 ملايين طن.. وفتح 7 أسواق جديدة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الحجر الزراعي المصري نجح في فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال 2020، وهي السوق الأسترالي أمام التمور المصرية، ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس أمام البطاطس، والبرازيل أمام الموالح والجريب فروت للسوق، وإندونيسيا وأسواق أوزباكستان والأرجنتين أمام الموالح.

وأعلن القصير ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 ملايين طن حتى الآن.

وتلقى الوزير تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بشأن إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالي، إذ بلغت 3 ملايين و226 ألفا و150 طنا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أنّ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن، إضافة لتصدير 627 ألفا و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألفا و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألفا و648 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألفا و800 طن.

وتابع: احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و301 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 13 ألفا و319 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و231 طنا، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و103 أطنان، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2105 طنا، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 أطنان، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طنا، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طنا.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أنّ مفتشي الحجر في المطارات والموانئ والمنافذ يفحصون السلع الزراعية الاستيراتيحية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الأراضي المصرية، وضمت قائمة أهم الواردات الزراعية القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا.