أمن القاهرة ينجح في ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالتنقيب عن الآثار

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية .. فقد وردت معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.بالإنتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) .. حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه (ملك إثنين من المتهمين) ، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار ، أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.