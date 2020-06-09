أمن الإسكندرية يضبط 7 كيلو هيروين قبل توزيعهم

)إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) تخصص نشاطهما فى الإتجار بمخدر الحشيش.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحيازتهما (عدد 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (475 ألف جنيه). ومن ناحية أخرى تابعت الإدارة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات مسجلة") تخصص نشاطهما فى الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذين من دائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج .. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الصالحية ، وبحيازتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 ألف جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.