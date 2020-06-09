ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية بالشرقية

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية قيام (عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بدائرة المركز ، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهما قررا بإرتكابهما (6) حوادث بدائرة المركز ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.