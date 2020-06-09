وكيل الأزهر: امتحانات الثانوية في موعدها.. و12 طالبا في كل لجنة

أكد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أن أمتحانات الثانوية الأزهرية ستٌقام في موعدها المقرر 21 من الشهر الجاري.

وأضاف "عباس"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مشيخة الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشرف وجه بتوفير كل أدوات التعقيم من كمامات ومطهرات وأجهزة الكشف على الحرارة وقفازات ستسلم لكل طالب.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكحول للتطهير الدائم، مشددًا على أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان وستتم إجراءات التعقيم قبل وبعد نهاية الامتحانات.

كما أكد وكيل الأزهر توفير أجهزة للرش والتطهير في كل لجنة وإجراء تباعد بين الطلاب في اللجان، مشيرًا إلى أن أقصى لجنة فيها 300 طالب، واللجان الفرعية لن يزيد عدد الطلاب فيها على 12 طالبًا مع التباعد والتهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب.

وأشار وكيل الأزهر إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة وبين رجال الأمن مع رؤساء المناطق المركزية لتوفير الأمان الكامل للطلاب والموظفين مع توفير طبيب متواجد في كل لجنة من لجان الامتحان، لافتًا إلى أن "مظاريف الأسئلة" ستكون معقمة منذ خروجها من مقرها لحين وصولها لمراكز حفظ الأسئلة، فيما سيتم تعقيم أغلفة الأسئلة.