التموين تنهي قبول طلبات المرحلة الرابعة من "جمعيتي" في 30 يونيو

وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين، بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارا من 30 يونيو 2020، والاكتفاء بما تم تقديمة من طلبات، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس حتى الآن.

وأكد المصيلحي أنّ جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم دراستها وفحصها بعد انتهاء تشغيل منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.

وشدد المصيلحي على أنّ منافذ جمعيتي ساهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة ليصل عدد المنافذ التي جرى افتتاحها حتى الآن 4764 منفذا تعمل جنبا إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين، فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، وتطوير منافذ تجارة التجزئة أحد أهم عناصر التجارة الداخلية.

علما بأنّ شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة، هي ذات الشروط السابقة في مراحله الثلاثة، والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجا.