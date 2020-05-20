عبر واتس آب.. طرق تقديم شكاوى وزارة التموين في العيد

أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك، وتستعد وزارة التموين لمتابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص، بالمناطق كافة بسهولة ويسر، والمرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق، خلال فترة العيد.

كما تعمل الوزارة على التأكد من توافر مستلزمات العيد والسلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه، ومتابعة شكاوى المواطنين.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أرقام شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر..

طرق الشكاوي لوزارة التموين

تلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس آب 01112215281.

أو يمكن من خلال إرسال فاكس 27957532/02 بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية.