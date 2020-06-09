"التعليم": لن يُسمح للنواب والمحافظين بدخول لجان الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يُسمح لأحد بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة من النواب وحتى المحافظين.

وقال حجازي، خلال اجتماع لجنة العليم برئاسة سامي هاشم اليوم: " بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة".

وأضاف حجازي، أنه تم التنسيق بين وزارة التعليم واللجنة للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف.

وأوضح حجازي، خلال مناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2020-2021، أن التنسيق يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة لمتابعة الامتحانات فى كل محافظة برئاسة المحافظ.

واكد أنه بعد استبعاد المواد التي تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط في الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب جائحة كورنا".

وفيما يتعلق بمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم، قال حجازي، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليارات جنيه فقط ، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 2020-2021.