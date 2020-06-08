رضا حجازي: امتحانات الثانوية العامة يومين فقط في الأسبوع

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة علي صحة الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة المزمعة قائلا: "لن نضحي بأبنائنا والطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع مع زيادة عدد اللجان".

وقال حجازي، خلال الجلسة البرلمانية العامة الصباحية المنعقدة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إنه بعد خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، لن يكون هناك فترة راحة بحيث يمتحن الطالب ويغادر مباشرة.

وأضاف أن إجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والمطبقة علي الطلاب، سيتم تطبيقها أيضا علي المعلمين.