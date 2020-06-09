وكيل الأزهر: إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 128495 طالبا

أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50 ألفا و602، وطلاب الأدبي فتيات 34 ألفا و633 بإجمالي 85 ألفا و235 بالقسم الأدبي.

وأوضح أنه يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25 ألفا و127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43 ألفا و156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128 ألفا و495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأكد "عباس"، أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.