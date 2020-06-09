جامعة الأزهر: مستشفى الحسين ليس ضمن العزل.. وغير مؤهل لاستقبال كورونا

أكدت جامعة الأزهر أن مستشفى الحسين الجامعى يؤدي رسالته في خدمة المجتمع، ويستقبل الحالات الطارئة من إصابات وطوارئ قلب ورعايات وغسيل كلوي وأورام، وإنه وفقا للتنسيق مع وزارة الصحة ليس ضمن مستشفيات العزل الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي أن ما نشر من فيديوهات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من الإحجام في قبول مريض مجتزأ من سياقه؛ فالمستشفى لم يرفض الحالة لكنه غير مؤهل لاستقبال مرضى فيروس كورونا، حيث تم تشخيص الحالة في أكثر من مستشفى بأنها مريضة كورونا ولم توجد فيها أماكن شاغرة.

وقد وصلت الحالة إلى مستشفى الحسين الجامعى الساعة 2.54 ظهرا وتم الكشف عليها بغرفة الفرز - كما هو متبع قبل دخول المريض إلى الاستقبال للمحافظة قدر المستطاع على عدم اختلاط مرضى كورونا بغيرهم - وتم قياس درجة حرارة المذكورة وكانت 40 درجة وبتوقيع الكشف عليها بغرفة الفرز، أفاد الأطباء أنها مريضة كورونا بعد الإطلاع على الأشعة المرفقة معها وضرورة تحويلها إلى أي مستشفى عزل قريب من عنوان المذكور، فرفض ابنها المغادرة وقام بإخراجها من غرفة الفرز وإجلاسها على الأرض بجوار الغرفة، وبدأ بالتصوير والاستنجاد، وحينما قام فرد الأمن الداخلى وفرد أمن الشركة بمحاولة منعه من هذا العمل والمسارعة بإنقاذ والدته اشتبك معهم المذكور واعتدى عليهم بالسباب، فتدخل أمناء شرطة حرس المستشفى وأمناء قسم الجمالية بطلب عدم الاشتباك معه وتركه وشأنه مراعاة لحالته النفسية.

وبيّن المركز الإعلامي للجامعة أن الشاب الآخر الذي ظهر أقاربه يكيلون السباب للعاملين للمستشفى والدولة يبلغ من العمر 31 عاما، وقد حضر للاستقبال بتوقف فى عضلة القلب والجهاز التنفسي، وبتوقيع الكشف الظاهرى أفاد الأطباء بوفاته قبل وصوله للمستشفى بساعة، وأخذه أقاربه من المستشفى عنوة كما ظهر في الفيديو.

وأهاب المركز الإعلامي بكافة المواطنين التثبت من الأخبار والفيديوهات والتعرف على ملابساتها كاملة من مصادرها الرئيسية، في هذا الوقت العصيب الذي تتضافر فيه كافة الجهود للخروج من هذه الأزمة