الأزهر يشيد بأبحاث الطلاب: يشبه ما ينتج في الجامعات

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إنّ نتائج النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية اعتمدت اليوم ونتائجها مبشرة، لافتا إلى أنّ الأبحاث تجربة ناجحة بكل المقاييس، بدءا من استعدادا رجال الأزهر من معلمين ورجال فنيين، وأبناء شاركوا في إعداد الأبحاث، وأولياء الأمور، حتى بدت الأبحاث في شكلها المميز الذي أشاد به المعنيون بالعملية التعليمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنّ الطلاب اجتازوا الاختبار بنجاح واضح وتحد وتفوق، متابعا: "جمعنا أبحاث لا يقال إنّها صناعة طلاب في المراحل الأولى من التعليم قبل الجامعي، وبالفعل تجربة تستحق الإشادة وعمل أحيي كل من قام به من الزملاء".