جامعة بني سويف: ارتفاع مؤشرات النشر الدولي لـ 597 بحثا للعام الجاري

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن نشر أساتذة الجامعة 597 بحثا دوليا خلال العام الجاري بمعدل 113 بحثا شهريا، جاء ذلك خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والمستشار القانوني ومدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الجامعة أن مؤشر صعود النشر الدولي لأبحاث الجامعة مستمر في التقدم بشكل أفقي بنسب نمو مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث كان عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية فقط 45 بحثا عام 2017، بينما وصل إلى 59 بحثا عام 2018، وسجل 72 بحثا عام 2019 ثم استمر في الصعود ليصل إلى 113 بحثا فقط خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي سياق منفصل ناقش الاجتماع مقترح صرف مكافأة استثنائية للأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كورونا كوفيد 19، كما ناقش مقترح إضافة دورات جديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حول ربط البحوث بالصناعة وحقوق الملكية الفكرية والتوعية البيئية وتسويق منتجات البحث العلمي وتحديث النشر الدولي وكيفية كتابة خطة بحثية.