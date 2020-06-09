"تعليم النواب" تنتقد موازنة الوزارة: غير واضحة وبها تكرار للبنود

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، مطالبات من النواب بضرورة إعادة النظر في موازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020-2021.

وطالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة حضور وزيري التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لعرض خططهما الوزارية للوضع التعليمي في مصر بعد جائحة كورونا، قائلة: "لازم نعرف هل هناك فعلا خطط جديدة للوضع الراهن وللمستقبل".

وانتقدت وكيل لجنة التعليم، بعض بنود موازنه وزارة التربية والتعليم خاصة البند الخاص للتوعية بالأمن المائي و التي تصل إلى 800 مليون جنيه، وأيضا بناء استراحة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بـ11 مليون جنيه، ومخزن في أسيوط بمليون ونص، وأيضا بناء ادارة تعليمية بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية بمليون ونصف وجنيه، موضحة "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في موازنة التربية والتعليم مسألة عن موازنه هيئة الضمان والجودة والاعتماد".

بدوره، قال النائب هاني أباظة إن رؤية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020-2021 غير واضحة المعالم، ولا نعرف نظام التعليم للعام القادم والوزارة مقدمة موازنه قديمة وفيه تكرار للبنود، وأيضا تكلفة زائدة فى بعض البنود ولم يتم التنسيق بين القائمين عليها في وزارة التعليم والوزرات الأخرى المشتركة معهم في تقديم هذه البرامج.

ومن جانبها طالبت النائبة انجي فهيم بضرورة ترشيد الإنفاق العام بالنسبة للموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020/2021 ، مطالبة بضرورة تجهيز المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد خاصة في ظل جائحة كورونا ، قائلة : الحمامات غير مجهزة بالمدارس وإحنا بنطلب من الطلاب غسل أيديهم طيب إزاي.

وأضافت فهيم ، أن هناك زيادة في الأجور ونحن بحاجة لمعرفة خطة الأبنية التعليمية للانتهاء من تجهيز الفصول ونعرف كام فصل تم تجهيزه ، مؤكدة أن هناك بنود كثيرة بالموازنة النواب بحاجة إلى فهمها وبالتالي لابد من حضور وزير التربية والتعليم للجنة للاستماع لرؤيته.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجويرى عضو لجنة التعليم ، انه لابد من خطة واضحة من وزارة التربية والتعليم باللي هيحصل بعد جائحة كورونا ، ولابد إعادة النظر فى برامج الأداء الخاصة بالوزارة ولابد من إعادة النظر فيها حيث أن هناك 2 مليار ونص لبرنامج تعزيز المواطنة والمسؤولين وتنمية الوعي السياسي ، متسائلا : كيف سيتم قياسها، مؤكدا أننا نحتاج أكتر من 20 مليار جنية لتطوير التعليم الفني

ومن جانبها طالبت النائبة رشا إسماعيل : بتعينها في ديوان وزارة التربية والتعليم ، مؤكدة أن مرتبها كأستاذة جامعية لم يزد منذ 2012، وأنا أستاذة جامعية لافته إلى الأرقام الضخمة التي يتقاضها موظفي ديوان وزارة التربية والتعليم والسائقين الخاصين بالوزارة قائلة : إيه كل المصاريف دي ، رغم إن المدرسيين لم يزيد مرتباتهم .

ومن جانبة تسأل النائب فتحي عن دور البحث العلمي في مراحل التعليم قبل الجامعي وإتفقت معه فى نفس السؤال النائبة ليلي أبو إسماعيل مؤكدة أن جائحة كورونا كشفت عيوب كثيرة رأيناها فى تجهيز البحوث المطلوبه من الطلاب والتى قام بها يا إما المدرسين يا إما أولياء الأمور

ومن جانبة قال الدكتور سامي هاشم أنه سيتم عقد لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال الأسبوع القادم وأيضا وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أيضا لشرح خطتهما للعام القادم ،و للتعليم فى مصر بعد جائحة كورونا