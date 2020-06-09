لو البيانات مش سليمة.. خطوات تصحيح بيانات حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاقة لخدمة تقديم طلب تصحيح بعض البيانات الخاصة بحاجزي الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بهم، عبر بوابة خدممة عملاء الصندوق، وذلك في إطار لإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمكن خدمة تصحيح البيانات العملاء من تصحيح المدينة طبقا لاستمارة الحجز التي تم توقيعها من العميل عند الحجز، وتصحيح إسم صاحب الطلب الأصلي، وتصحيح إسم الزوج أو الزوجة، وتستعرض "الوطن" خطوات تصحيح البيانات الخاصة بحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

في حالة عدم وجود حساب للعميل على البوابة الإلكترونية بمركز خدمة المواطنين

- يتم الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنـــا.

- ثم يقوم العميل بالضغط على زر مركز خدمة العملاء.

- ثم الضغط على أيقونة التسجيل الموجوده أعلى الصفحة.

- وتظهر صفحة جديده يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالعميل وهي "الرقم القومي، رقم الهاتف لمسجل على النظام، كلمة المرور".

- يتم إرسال كود التفعيل على رقم الهاتف الخاص والذي تم تسجيله للتفعيل، ثم يتم تسجيله على نفس الشاشة الظاهرة أمام العميل، وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر التفعيل.

- ثم يقوم العميل بالضغط على أيقونة طلب، ثم اختيار زر تصحيح البيانات.

- وتظهر البيانات الخاصة بالعميل على النظام، ويتم اختيار رابط الخدمة الخاصة بالبيانات المطلوب تصحيحها والتي تشمل "طلب تعديل المدينة طبقا لاستمارة الحجز، طلب تصحيح إسم صاحب الطلب الأصلي، طلب تحيح إسم الزوج أو الزوجة الموجود أسفل بيانات العميل.

- ثم يظهر الإقرارا حيث يقوم العميل بالموافقة من خلال الضغط على زر "موافق".

- ثم تظهر شاشة بعد ذلك يقوم العميل من خلالها بملأ البيانات المطلوبة، وكذا رفع المرفقات في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 2 ميجا.

- وبعد الانتهاء من رفع المرفقات وملأ البيانات يقوم العميل بالضغط على زر "إرسال".

في حالة وجود حساب للعميل على البوابة الإلكترونية بمركز خدمة المواطنين

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــا.

- ثم الضغط على زر مركز خدمة المواطنين.

- ثم اختيار زر تسجيل الدخول الموجود أعلى الصفحة، ليتم من خلالها تسجيل البيانات وهي "الرقم القومي، الرقم السري".

- ثم تظهر شاشة الطلبات، ويتم الضغط على زر طلبات، لتظهر كافة الطلبات المتاحة ويقوم العميل بالضغط على أيقونة "تصحيح البيانات".

- ثم تظهر البيانات الخاصة بالعميل الموجوده على النظام، ويتم اختيار رابط الخدمة الخاصة بالبيانات المطلوب تصحيحها.

- ثم يظهر الإقرارا حيث يقوم العميل بالموافقة عليه بالضغط على أيقونة "موافق".

- وتظهر بعد ذلك شاشة يقوم من خللها العميل بملأ البيانات المطلوبة وكذلك رفع المرفقات في ملف واحد بصيغة لا يتجاوز حجمه 2 ميجا.

- بعد الانتهاء من رفع المرفقات وملأ البيانات "إرسال".

ولمتابعة الطلب الخاص بالعميل يمكنه من خلال الآتي:

1 - يتم إرسال رسائل نصية من النظام الإلي بمجرد الانتهاء من دراسة الطلب ولتي تحدد الموقف.

2- يمكن للعميل متابعة الطلب من خلال الدخول على الحساب الخاص به لمتابعة الطلب واتخاذ الإجراء المطلوب في حالة رفض أو تعليق الطلب.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي عن أن الخدمة الخاصة بتعديل المدينة طبقا لاستمارة الحجز يتم اختيارها فقط في حالة أن المدينة الذي قام العميل بكتابتها باستمارة حجز الوحدة السكنية وقت التقدم للإعلان تختلف عن المدينة المدونة على النظام الآلي للصندوق.

وفي حالة الرغبة في تعديل رقم الهاتف أو الاستفسار عن الخدمة، يتم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الأرقام 5777 أو 5999 أو 1188للتأكد من المستندات المطلوبة وذلك ضمانا لانفيذ الطلب بدقة وفي أسرع وقت.