التحالف الشعبي: القائمة النسبية تضمن تكافؤ الفرص بالمنافسة الانتخابية

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن القائمة النسبية هي النظام الأفضل للحياة السياسية في مصر، وتنتج مجالس نيابية تعبر عن جميع فئات الشعب من خلال تعدد الاتجاهات والأصوات داخل البرلمان.

وأصاف الزاهد لـ"الوطن"، أن القائمة النسبية تساهم في النهوض بالتعددية الحزبية وتضمن تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية، وتمثيل كل القوى السياسية والاجتماعية داخل المجالس المنتخبة.

وتابع أن القائمة المغلقة والفردية أنظمة انتخابية تساهم في استخدام ظاهرة المال السياسي وتفرز برلمان الصوت الواحد الذي يعبر عن تيار واحد، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الأنظمة في الانتخابات يتسبب في حالة ركود سياسي وحزبي.

وطالب الزاهد بإعادة النظر في النظام الانتخابي في قانون مجلس النواب، وخاصة أنه يعتمد على إجراء الانتخابات بواقع 50% للقائمة المطلقة، و50% للفردي وهذا ليس في صالح الأحزاب ولا الحياة السياسية التي نهدف للنهوض بهما.

ونوه إلى أن القوائم المغلقة تحرم الأحزاب من التمثيل لأن القائمة التي ستمثل في البرلمان عليها الحصول على نسبة أصوات تتخطى 50%، وبالتالي فإن القوائم التي لم تصل إلى تلك النسبة لن تكون ممثلة.