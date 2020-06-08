توريد 125 ألف و605 أطنان و643 كيلو داخل صوامع الغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم، أنه تم توريد 125 ألف و 605 أطنان و 643 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 72 طنا و692 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 52 طنا و740 كيلو والبنك 262 طنا و492 كيلو.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل، والتي تبلغ 130 ألف و703 أفدنة، فيما يذكر أن حصاد القمح كان في بداية أبريل السابق.

كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.