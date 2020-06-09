اتفرمت قدام عنيا.. مواطن يكشف كواليس مصرع زوجته في حادث مروري بالجيزة

"مراتي اتفرمت تحت العربية.. شفت جسمها متقطع.. منه لله اللي عمل فينا كده".. هكذا وصف شاب ثلاثيني أثناء مثوله أمام رجال مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مصرع زوجته أسفل عجلات سيارة ربع نقل.

قال الزوج أمام رجال المباحث بحضور العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة: "مراتي كانت راكبه معي الموتوسيكل.. وفجأة لقينا عربية نقل جاية بسرعة خبطتنا، أنا اتحدفت بعيد ولقيت مراتي تحت العجل.. اتفرمت".

وتابع الزوج المصاب بكسور مختلفة في أنحاء جسده قائلا: "الكلام ده حصل في 30 ثانية، وبعدين معرفتش إيه اللي حصل ولقيت نفسي في المستشفى.. منه لله اللي قتل مراتي".

عقب الانتهاء من سماع أقوال الزوج المصاب، تم عرض السائق المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقي العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة.

بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة بقيادة الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث الحوامدية، وتبين أنه أثناء استقلال سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، دراجة نارية قيادة زوجها، صدمتهما سيارة ربع نقل، وتبين من خلال المعاينة أن المتوفية لقيت مصرعها أسفل عجلات السيارة.

تمكنت القوات من ضبط السائق المتسبب في وفاة المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التي أصدرت القرار السابق.