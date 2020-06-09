ضبط اثنين نشرا فيديوهات تحرض على الفسق والفجور بالبحيرة والدقهلية

ألقت مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية القبض على صاحب صفحة "الهلالي شو"، بعد أن رصدت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تداول فيديوهات على الصفحة، من شأنها التحريض على الفسق، وازدراء العادات والتقاليد.

بدأت الواقعة برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع غرب الدلتا، وجود صفحة على موقع "فيسبوك"، باسم "الهلالي شو" يقوم مستخدمه بنشر منشورات احتوت على مقاطع فيديو تضمنت محتوى به إساءة لبعض من أفراد المجتمع والمصري، ومخالف لعادات وتقاليد وأعراف المجتمع.

ورصدت الإدارة مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعرض ومضايقة فتاتين، ويطلب منهما ركوب سيارته الخاصة وتوصيلهما، وكذا مقطع فيديو بعنوان "عرضت على البنات المحجبات 5000 آلاف جنيه لخلع الحجاب، تتوقعوا وافقوا؟!"، ما يمثل إساءة في حق المرأة وامتهانًا لها ودعوة للتحرش، وكذلك مقطع فيديو بعنوان "تحدي للمدخنين.. شرب سيجارة في نهار رمضان مقابل 1000 جنيه".

وتوصلت تحريات المباحث أن أدمن الصفحة يُدعى " محمد ع. م"، 20 سنة طالب، ومقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وباستئذان النيابة العام، تم إلقاء القبض على الشخص المتحرٍ عنه، وضُبطت بحوزته تليفونات المحمولة التي يدير بها الصفحة على "فيس بوك".

وبسؤال المتحري عنه في محضر الشرطة، أقر أنه ضمن القائمين على إدارة الصفحة، وأن مستخدم الحساب شهرته "علي الهلالي" هو الذي يقوم بعمل جميع مقاطع الفيديو المنشورة على الصفحة، وهو الذي يظهر فيها.

وتوصلت التحريات إلى أن الشخص يقوم بعمل مقاطع الفيديو المنشورة علي الصفحة والذي يظهر بها يدعي "علي ا. ع"، 26 سنة، بكالوريوس هندسة، ومقي في طلخا، بمحافظة الدقهلية، وتمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض علي المتحري عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6644 لسنة 2020 جنح قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.