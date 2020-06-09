خبير سياسي: القائمة النسبية تنهض بالأحزاب وتثري التنوع داخل البرلمان

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اعتماد نظام القائمة المطلقة لإجراء انتخابات مجلس النواب لا يصب في صالح الحياة السياسية؛ ويعد تهميشا للأحزاب التي قد تغرق أكثر في مشاكلها.

وأضاف ربيع لـ"الوطن"، أن القائمة المغلقة تساهم في حالة عجز الأحزاب وبخاصة الصغيرة في عدم قدرتها على الوصول للبرلمان، والأفضل هو نظام القائمة النسبية لضمان مشاركة كل القوى السياسية في العملية الانتخابية وتمثيلها داخل مجلس النواب.

وتابع أن القائمة المطلقة نظام اختفى من أغلب النظم السياسية في العالم، ويجب إعادة النظر في النظام الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية وتنشيط الأحزاب التي تعاني من حالة ركود غير مسبوقة.

وأكد ربيع أن القائمة النسبية تضمن تمثيلاً للأحزاب الكبيرة والصغيرة داخل القائمة الواحدة، مما ينعكس على إثراء التنوع داخل البرلمان، وضمان عدم هيمنة حزب بعينه على الأغلبية المطلقة.