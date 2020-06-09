"العاملين بالكيماويات": بعض رجال الصناعة قاموا بدورهم في مواجهة كورونا

قال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن الأجهزة الحكومية نجحت بشكل كبير في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وثمّن "حمدي"، في تصريحات له، دور القطاع الخاص في التعامل مع تلك الأزمة التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى تحمل بعض رجال الصناعة في مصر لدورهم ومسئولياتهم الاجتماعية في الحفاظ علي العمالة، إيمانا بمسئولياتهم الاجتماعية تجاه الوطن.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، اتخذت العديد من الاجرءات التي عكست التزام الشركة بالحفاظ علي عمالها والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وكان آخرها توقيع تعاقد مع إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة لوزارة الصحة بالقليوبية، للقيام بعمليات الرش والتعقيم لكافة أرجاء الشركة وخطوط الإنتاج ووسائل نقل العاملين.