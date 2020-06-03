رئيس"الكيماويات": تعديلات قطاع الأعمال تنتقص حقوق العمال وتخالف الدستور

أكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية وممثل العاملين بالشركة القابضة للكيماويات، أن التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون 203 لسنة 1991، مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، قائلا إنها خطر على مستقبل الصناعة الوطنية ، وتنتقص من حقوق العاملين وتؤثر على مستقبل الشركات.

وقال حمدي إن ممثلي العاملين بالشركات القابضة، تقدموا بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومذكرة أخرى إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تحمل رؤيتهم وملاحظاتهم حول التعديلات، مضيفا أنه سبق وأرسلوا ملاحظاتهم ورؤيتهم حول القانون إلى وزارة قطاع الأعمال العام بتاريخ 21 يناير 2020.

وأضاف رئيس النقابة العامة لـ"الوطن"، أن هناك رفضا للتعديلات من جميع ممثلي العاملين بالشركات القابضة ، علي بعض المواد ، ومنها المادة (38) والتى تفتح الباب على مصراعيه أمام تصفية وخصخصة ما تبقى من شركات ومصانع القطاع العام وطالب بوضع اليات جديدة من شأنها زيادة الانتاج ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بدلا من تصفية الشركات .

وتابع: المادة (42 )والتى تنص على وضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية مما يفقد العمال حقهم الحقيقى فى وضع لوائحهم ، وطالب بالابقاء علىها لتصبح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية وفقا للدستور والمادة(13) والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.

وطالب بتعديل المادة رقم (5) والخاصة بعزل مجلس الإدارة دون أسباب مما يزيد المركزية ويقيد تحرر الشركات والإبقاء على نص المادة كما هو، معترضًا على المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة والتى أقصت رئيس اللجنة النقابية من حضور اجتماعات مجلس الإدارة والتى قلت عدد المنتخبين أيضا إلى عضو أو عضوين على الأكثر طبقا لعدد المجلس، مطالبًا بالإبقاء على رئيس اللجنة النقابية ضمن مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن المذكرات التي تقدمت بها القيادات النقابية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقع عليها كل من النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وممدوح عمارة عضو النقابة العامة للكيماويات ،وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.