شابة تطلق النار على نفسها بالدقهلية.. والتحريات: الطلاق سبب الانتحار

أقدمت شابة على الانتحار في محافظة الدقهلية، اليوم، بإطلاق النار على نفسها من سلاح ناري ملك والدها، على خلفية معاناتها من اكتئاب شديد بعد طلاقها.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنزلة يفيد بمصرع "فاطمة م. ع.، 22 سنة، مطلقة، مقيمة بقرية العزيزة مركز المنزلة.

انتقل أفراد مباحث مركز المنزلة إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة المتوفية في رأسها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزل والدها.

وبسؤال أسرتها في محضر الشرطة، أكدوا أنها دخلت في نوبة اكتئاب شديد خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنها امتنعت عن التحدث معهم منذ أيام عدة بعد طلاقها من زوجها.

وقال عدد من جيران المتوفية، إن الأخيرة تزوجت وعمرها 13 سنة، وبعد نحو 9 سنوات انفصلت، وعلى أثر ذلك تعرضت لنوبة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لتشريحها.